Туристы выехали из отелей

Рост выручки одной из крупнейших российских гостиничных сетей Azimut Hotels в 2025 году замедлился до 15%. Темпы роста всего гостиничного рынка сократились более чем в два раза. Результат 2026 года может оказаться еще хуже. Сейчас отельеры теряют как российских туристов, так и иностранцев, лишившихся возможности ездить в Россию из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Выручка отелей Azimut Hotels в 2025 году составила 32 млрд руб., увеличившись на 15% год к году, говорится в сообщении компании. Темпы роста бизнеса замедлились, несмотря на увеличение номерного фонда на 11,4% за год, до 12,7 тыс. комнат. Для сравнения: в 2024 году выручка компании выросла на 22%. Среднегодовая загрузка отелей Azimut Hotels в прошлом году составила 70%: в общей сложности в них остановилось свыше 3 млн человек. В 2024 году сеть приводила аналогичную оценку по числу гостей.

Замедление роста в 2025 году было характерно для всего российского гостиничного рынка.

Согласно Росстату, совокупные доходы коллективных средств размещения России в 2025 году составили 1,16 трлн руб., прибавив год к году 11,7%. Это на 15,3 процентного пункта (п. п.) хуже динамики 2024 года. Суммарно российские отельеры в 2025 году приняли 89,1 млн гостей, на 4,1% больше, чем годом ранее. В 2024 году темп роста составил 10,9%.

Охлаждение на рынке внутреннего туризма сохраняется и в этом году. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ранее отмечал, что в первом квартале 2026 года спрос сократился в среднем на 4,7%, хотя и не исключал стабилизации по итогам всего года (см. “Ъ” от 7 апреля). Основная причина — стремление потребителей сократить расходы, минимизируя в том числе траты на отдых.

Согласно Bronevik.com, в январе—марте средний чек при бронировании размещения в России составил 5,1 тыс. руб. за ночь, увеличившись год к году только на 1%. Это связано в том числе с перераспределением спроса в пользу более бюджетных категорий.

Гостиницам, в частности, становится все сложнее конкурировать с туристическим жильем: доля апартаментов в структуре продаж за год выросла с 7% до 10%.

Для апарт-отелей увеличение составило 1 п. п., до 3%. Такие объекты потребители традиционно выбирают как наиболее бюджетные.

Средняя стоимость размещения в отелях в первом квартале, по данным Bronevik.com, составила 6 тыс. руб. за ночь, прибавив год к году 4%. Минимальный прирост показали пятизвездочные гостиницы — на 5% год к году, до 14,6 тыс. руб. за ночь. Максимальное увеличение среднего чека в то же время зафиксировали отели две звезды, где средняя стоимость бронирования выросла на 16%, до 4 тыс. руб. за ночь.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что сейчас большинство отельеров столкнулись с падением загрузки и продаж. Ярче негативный тренд проявляется в городах. Это, по его словам, связано не только с охлаждением интереса граждан к поездкам по России, но и с оттоком интуристов. До марта значительную долю зарубежных гостей составляли выходцы из стран Ближнего Востока, которые с началом в регионе боевых действий лишились возможности приезжать в страну, говорит эксперт. Господин Ивашкевич предполагает, что 2026 год окажется для гостиничного бизнеса хуже предыдущего.

Александра Мерцалова