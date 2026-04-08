Нобелевский комитет осудил иск Минюста против признанного иноагентом «Мемориала»

Нобелевский комитет осудил инициативу российских властей признать экстремистской организацией Международное общественное движение «Мемориал» (общество «Международный Мемориал» было признано иноагентом и ликвидировано). Соответствующий иск в в Верховный суд подал Минюст России в конце марта.

«Ни один представитель «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован.— "Ъ") не был официально уведомлен, и ни общественность, ни юристы... не будут иметь доступа к тексту какого-либо решения. Комитет рассматривает это как преднамеренное сокрытие информации с целью защиты незаконных действий от международного контроля»,— заявила пресс-служба Нобелевского комитета. В организации призвали отозвать иск и прекратить любые преследования участников движения.

Судебное разбирательство по иску назначено на 9 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме. Если «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) признают экстремистским в России, это повлечет конфискацию имущества, уголовную ответственность для участников и организаторов (до 12 лет лишения свободы), а также запрет на использование символики организации.

Юридически существует три «Мемориала»: признанные иноагентами и ликвидированные «Международный Мемориал» и правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал», а также не имеющий никаких негативных статусов Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал».

«Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) начал свою деятельность в 1987 году как московская общественная группа. Организация занималась увековечиванием памяти о советских репрессиях. С 2008 года она начала собирать и анализировать материалы для признания некоторых уголовных преследований в России политически мотивированными. 28 декабря 2021 года международное общество «Мемориал» было ликвидировано Верховным судом за «систематические нарушения» закона об иноагентах. Организация обвинялась в создании «лживого образа СССР как террористического государства». На следующий день Мосгорсуд ликвидировал ПЦ «Мемориал» (признан иноагентом). В октябре 2022 года «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) получил Нобелевскую премию мира.