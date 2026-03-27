Верховный суд рассмотрит иск о признании «Мемориала» экстремистским

Верховный суд (ВС) России принял к производству заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал» (общество «Международный Мемориал» было признано иноагентом и ликвидировано) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны.

«Заявление принято Верховным судом к производству. Дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ВС.

В базе Верховного суда одновременно с сообщением пресс-службы появилась карточка дела без указания предмета иска — так обычно маркируют закрытые дела. В ней заявителем указан Минюст, а заседание суда назначено на 9 апреля.

На данный момент юридически существует три «Мемориала»: признанные иноагентами и ликвидированные «Международный Мемориал» и правозащитный центр (ПЦ) «Мемориал», а также не имеющий никаких негативных статусов Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал».

История «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован) началась в 1987 году с создания московской общественной группы. Одним из ее основателей и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась увековечиванием памяти о советских репрессиях: устанавливала памятники и мемориальные таблички, уточняла местонахождения исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГ, а также располагавшихся рядом с ними мест захоронения заключенных. С 2008 года ПЦ «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) начал заниматься сбором и анализом материалов для признания некоторых уголовных преследований на территории РФ политически мотивированными. Организация ведет собственный перечень политзаключенных. В октябре 2021 года «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) получил Нобелевскую премию мира.

28 декабря 2021 года международное общество «Мемориал» было ликвидировано Верховным судом за «систематические нарушения» закона об иноагентах. В ходе прений прокурор обвинял организацию в создании «лживого образа СССР как террористического государства». На следующий день Мосгорсуд ликвидировал ПЦ «Мемориал» (признан иноагентом).

Степан Мельчаков