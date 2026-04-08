В Краснодаре аннулированы поддельные записи о рождении детей для получения выплат

Советский районный суд Краснодара 8 апреля с участием заместителя прокурора края Александра Хрусталева удовлетворил требования прокуратуры о признании недействительными поддельных документов о рождении детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура установила, что отдел ЗАГС Карасунского внутригородского округа Краснодара на основании заявления жительницы города выдал свидетельства о рождении малолетних детей и составил соответствующие записи. Однако заявления о рождении являются недействительными, дети фактически на свет не появлялись.

Как выяснилось, фиктивная регистрация рождения детей в ЗАГСе была произведена для получения социальных выплат. Суд принял решение о признании актовых записей и свидетельства о рождении ребенка недействительными, а также об аннулировании записи о рождении.

Исполнение судебного решения прокуратура края взяла на контроль.

