Фактор высокой ставки

Впервые за пять лет количество активных клиентов факторинговых компаний в первом квартале снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом факторинговый портфель вырос почти на 6%, превысив 2,61 трлн руб. Участники рынка объясняют это тем, что игроки сосредоточились на работе с якорными клиентами и реализации индивидуальных проектов. Наиболее пострадавшей категорией в этой ситуации окажутся представители малого и микробизнеса, а также стартапы с неустойчивыми финансовыми потоками.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, в январе—марте 2026 года клиентская база участников рынка впервые за пять лет сократилась. Снижение было небольшим, всего 3% (до 13,9 тыс. компаний), однако годом ранее количество активных клиентов выросло на 21%, до 14,4 тыс. компаний. Вместе с тем по итогам первого квартала 2026 года объем факторингового портфеля составил 2,61 трлн руб., превысив на 6% показатель годовой давности. Впрочем, годом ранее рост был более существенный — 15%. В предшествующие годы в первом квартале рынок демонстрировал еще более высокие темпы роста — 35–57%.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. Он позволяет, в частности, продавцу товара по договорам с отсрочкой платежа получить деньги сразу, но не с покупателя, а с факторинговой компании. Факторинговая компания же получает деньги уже с покупателя товара.

На слабые показатели начала этого года оказали влияние жесткие денежно-кредитные условия. «Как следствие, высокая стоимость заемных средств побуждает клиентов дольше ждать оплат и не использовать сторонние источники финансирования, значительно снижая общую маржу своей текущей деятельности»,— отметил гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. Кроме того, участники рынка ужесточили риск-политику и стали отказывать мелким и ненадежным клиентам, отмечают эксперты. По словам старшего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павла Жолобова, «наибольшее снижение, вероятнее всего, затронуло микробизнес и стартапы с неустойчивыми финансовыми потоками как субъекты, наиболее чувствительные к ключевой ставке, которая все еще остается на высоком уровне, что сдерживает активность бизнеса». Кроме того, как указывает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин, сокращение клиентской базы связано с ростом дефолтности в отдельных клиентских и продуктовых сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом руководитель направления факторинга «Т-Бизнеса» Виктор Вернов считает, что снижение количества активных клиентов — это структурный тренд на «бегство в качество». Об этом свидетельствует и рост портфеля. Денис Максименко объясняет это реализацией бутиковых (индивидуальных) проектов и запуском новых сделок в капиталоемких сегментах, в частности в металлургии. По словам Павла Жолобова, средняя сумма профинансированной поставки за 2025 год выросла на 18%, превысив 883 тыс. руб., вследствие того что факторы переключились на обслуживание якорных клиентов, которые наращивают объемы, компенсируя потерю мелких игроков.

Вместе с тем управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов отмечает, что компании МСБ используют возможности факторингового финансирования дебиторской задолженности в лимитах крупных покупателей и заказчиков, несмотря на ужесточения кредитных требований. «Для крупного бизнеса факторинг остается оптимальной возможностью эффективного управления кредиторской задолженностью»,— говорит он.

Тем не менее эксперты проявляют осторожный оптимизм в отношении динамики рынка. Павел Жолобов предполагает, что во втором квартале 2026 года можно будет увидеть восстановление роста и по клиентам, и по портфелю. «Этому будет способствовать ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ, которое повысит доступность факторинга»,— отмечает он.

Максим Буйлов, Дарья Загайнова