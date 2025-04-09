Факторинг замедлил рост

Рост портфеля факторинговых компаний по итогам первого квартала 2025 года составил 14%, это ниже, чем в предыдущие годы. Тем не менее участники рынка ожидают сохранения двухзначных темпов роста в этом году, поскольку в текущих условиях краткосрочное заемное финансирование под залог задолженности весьма востребовано, в том числе среди компаний малого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года портфель рынка факторинга составил 2,4 трлн руб., превысив показатель прошлого года на 14%, следует из данных Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Эти темпы оказались самыми низкими за последние шесть лет (за исключением кризисного 2022 года, когда рынок показывал рост на 35–57%).

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. Он позволяет, например, продавцу товара по договорам с отсрочкой платежа получить деньги сразу, но не с покупателя, а с факторинговой компании. Факторинговая компания же получает деньги уже с покупателя товара.

Слабый рост этого года эксперты рассматривают как нормализацию сезонности спроса на факторинг. По словам исполнительного директора АФК Дмитрий Шевченко, первые кварталы с 2010 по 2019 год никогда не были рекордными для рынка, а впервые превысили 30–40% только начиная с 2020 года, когда отсрочки в крупных сделках у крупных факторов начали превышать 120 дней. «В результате активы, принятые на балансы факторами в ноябре—декабре, оставались на них до апреля—мая следующего года»,— отмечает он. Однако ситуация в конце 2024 — начале 2025 года на фоне роста ключевой ставки до 21% существенно изменилась. По словам управляющего директора по факторингу в Альфа-банке Павла Шишова, «увеличилась не только ключевая ставка, но и спред к ключевой ставке, для малого бизнеса уровень ставок может составлять 30% годовых и выше». В таких условиях «клиенты не готовы переплачивать за дополнительные дни отсрочки», поясняет господин Шевченко.

Вместе с тем, по данным АФК, темпы роста числа активных компаний на рынке факторинга сохранились на уровне предыдущих лет, составив 20%, их общее число достигло 14,3 тыс. Участники рынка объясняют это сохранением интереса к этому способу финансирования со стороны малого бизнеса. Гендиректор «ВТБ Факторинга» Игорь Внуков связывает этот рост с активизацией факторинговых компаний, работающих с нижним сегментом среднего бизнеса. «Динамика рыночного портфеля по-прежнему зависит от крупных чеков, поэтому увеличение клиентской базы в первом квартале не оказало пропорционального влияния на объемы уступленной задолженности»,— говорит он. Гендиректор «РСХБ Факторинг» Михаил Яценко отметил, что количество МСБ-клиентов выросло более чем в полтора раза относительно первого квартала 2024 года. «Факторинг позволяет решать вопросы малого и среднего бизнеса, а также актуален для части игроков рынка, которая активно развивает отношения с поставщиками маркетплейсов»,— говорит директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

Вместе с тем участники рынка не ждут заметного улучшения ситуации в этом году. Дмитрий Шевченко обратил внимание, что сигнал ЦБ «о длительном периоде высокой ключевой ставки» дошел до бизнеса, поэтому стоимость факторинга будет снижаться только в клиентских сегментах с низким уровнем риска и не изменится во всех остальных, особенно в МСБ. «Вероятнее всего, на динамику стоимости факторинга в 2025 году будут влиять не только ключевая ставка и регуляторная политика ЦБ в отношении надбавок и резервирования, но и риски торговых операций в условиях высокой кредитной нагрузки участников цепочек поставок»,— считает он.

В результате эксперты ожидают более скромного роста рынка, чем в предыдущие годы. По МКБ его оценивают в 15–20%, в «РСХБ Факторинге» — в 20%. Однако такие темпы могут быть гораздо выше, чем по другим финансовым продуктам. Михаил Яценко обращает внимание, что в текущих условиях, когда ставки по привлечению заемного финансирования достаточно высокие, факторинг остается одним из самых доступных финансовых инструментов для бизнеса. Гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко отмечает, что в период высоких процентных ставок «никто не хочет фиксироваться надолго, а факторинг — это короткие деньги».

Максим Буйлов, Елена Ванюшина