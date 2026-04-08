Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к мирному урегулированию по примеру Ближнего Востока. Речь о том, чтобы сначала прекратить огонь, а потом сесть за стол переговоров. В Москве ранее отметили, что ждут возобновления диалога, как только это станет возможным. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, со своей стороны, призвал Россию и Украину к взаимным уступкам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что консультации возобновятся в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На фоне драматичных событий на Ближнем Востоке несколько в тени оказался визит в Будапешт Джей Ди Вэнса. Вице-президент Соединенных Штатов прибыл в Европу, чтобы поддержать действующего венгерского премьера Виктора Орбана. В ходе общения с прессой господин Вэнс затронул и тему Украины.

Главное, что он сказал: на уступки должны пойти оба участника конфликта, это улица с двусторонним движением. Сейчас спор идет о совсем небольших территориях, буквально в несколько квадратных километров. Они того не стоят, чтобы проливать за них кровь. Тем не менее на российско-украинских переговорах с участием американских посредников достигнут значительный прогресс. Удалось добиться того, что стороны сформировали четкие требования, чего они хотят, чтобы прекратить огонь. При этом Вэнс напомнил, что США — лишь посредник. И окончательное решение о мире должны принимать Москва и Киев самостоятельно.

Также от второго человека в Соединенных Штатах уже по сложившейся традиции досталось лидерам Европейского союза. По его словам, они прилагают недостаточно усилий для прекращения боевых действий.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить огонь по примеру Ближнего Востока при условии, что Россия ответит тем же. В Кремле ранее подчеркнули, что Москва ждет возобновления соответствующих переговоров, как только у посредников появится на это время.

Судя по происходящим событиям, говорить об этом преждевременно.

С Ираном пока что ничего не ясно. Как бы то ни было, в Персидском заливе применена та же самая схема, что изначально предлагалось и в украинском контексте: сначала прекращение огня, а потом переговоры. Россия тогда с этим не согласилась. Однако Зеленский своим последним заявлением, по сути, об этом напомнил. Здесь читается намек на то, что обстановка в мире изменилась и следует поступить так же перед очередным раундом, по крайней мере, попробовать остановить огонь.

В этой связи нетрудно предположить, что ждать гипотетических прорывов здесь в очередной раз не приходится. Для начала хорошо бы, чтобы диалог возобновился. Как было сказано выше, на этот счет есть большие сомнения, ибо ничего с Ираном неясно. И ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы уйдут на то, чтобы согласовывать позиции, которые во многом не совпадают.

Дмитрий Дризе