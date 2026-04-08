Добровольно ставшего иноагентом блогера приговорили к 8 месяцам условно

Мировой судья судебного участка №275 признал виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента блогера Марата Никандрова. Это следует из данных картотеки участка. По информации «РИА Новости», ему назначили восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Никандров (объявлен в РФ иноагентом)

Марат Никандров (объявлен в РФ иноагентом)

Дело против блогера возбудили в феврале 2026 года. Сам господин Никандров (объявлен иноагентом) утверждал, что причиной для преследования стали административные штрафы за нарушение порядка работы иноагента. Фигурант утверждал, что на допросе признал вину.

Марат Никандров (объявлен иноагентом) в 2023 году подал заявление в Минюст, согласно которому «намеревался действовать в качестве иностранного агента». Как объяснял блогер, это был «прикол» и «тест-драйв системы». В результате ведомство внесло юношу в реестр иностранных агентов.

Никита Черненко