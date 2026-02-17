В отношении блогера, «по приколу» ставшего иноагентом, возбудили уголовное дело

В отношении блогера Марата Никандрова (признан иноагентом) возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

По словам господина Никандрова (признан иноагентом), причиной уголовного дела стали неоднократные штрафы по статье 19.34 КоАП, которая также устанавливает наказание за нарушение порядка деятельности иноагента. «Я не ожидал, что все будет настолько серьезно. И мне страшно. Очень»,— сказал он.

В разговоре с РБК блогер добавил, что на допросе в СКР полностью признал вину по предъявленному обвинению. «Понятное дело, что приколов уже никаких нет. Если когда-то давно, когда мне было 19 лет, это выглядело все как прикол, то сейчас, понятное дело, с учетом всех этих обстоятельств, это не выглядит так»,— сказал он.

В 2023 году Марат Никандров (признан иноагентом), которому на тот момент было 19 лет, подал в Минюст заявление о том, что «намеревается действовать в качестве иностранного агента». Позже он объяснял, это был «прикол» и «тест-драйв системы». Минюст запрос одобрил и признал молодого человека иностранным агентом. По ч. 2 ст. 330.1 УК ему грозит до двух лет лишения свободы.