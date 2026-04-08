В Сочи экскурсовод ответит за гибель туристки в пещере «Пасть дракона»

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении жительницы Сочи, которая нелегально организовала экскурсию в пещеру «Пасть дракона», сообщает пресс-служба ведомства. Во время прохождения маршрута туристка упала в водопад и утонула.

Инцидент произошел 4 апреля 2026 года в Адлерском районе Сочи. Местная жительница повела группу туристов на экскурсию в пещеру, не имея лицензии и сертифицированного оборудования для спелеологического туризма. Подозреваемая полностью признала вину.

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло гибель человека. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей,— шесть лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар