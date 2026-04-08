Ормузское перемирие оценили с плюсом

Сообщения о перемирии между Ираном и США, а также о готовности Тегерана разблокировать Ормузский пролив обвалили цены на энергоносители. По данным Investing.com, спотовая цена нефти Brent падала на 14%, до уровня $93,3 за баррель. Даже с учетом коррекции во второй половине дня до $98,5 за баррель цены остались ниже показателей предыдущей недели. Цена майского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах снижалась на 16%, до $540 за 1 тыс. куб. м — минимума с начала марта.

Такая ситуация спровоцировала игры на повышение на большинстве фондовых рынков. По данным агентства Bloomberg, ведущие азиатские индексы закрылись на 2,7–6,9% выше закрытия предыдущего дня, причем в лидерах был корейский KOSPI. Ведущие европейские индексы ближе к закрытию торгов показывали рост на 2,4–4,7%. Азиатские и европейские компании в значительной мере зависят от поставок энергоносителей с Ближнего Востока, поэтому возобновление их поставок через Ормузский пролив является «позитивной новостью для мировой экономики», указывает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Позитивно на перемирие отреагировал и американский рынок — при открытии торгов ведущие индексы показали рост на 2,1–2,6%.

В аутсайдерах оказался российский рынок — акции нефтегазовых компаний подешевели на 2,5–5%, а индекс Московской биржи снизился более чем на 1%. Во многом это связано с фиксацией прибыли инвесторами в бумагах тех компаний, которые больше других выросли с начала войны на Ближнем Востоке,— «Роснефти», «Татнефти» и НОВАТЭКа, отметили в «Финаме».

Однако эксперты пока не ожидают значительного снижения цен на нефть. Повреждения нефтяной инфраструктуры в государствах Персидского залива, накопленный дефицит поставок, а также заметное сокращение стратегических нефтяных запасов стран, пострадавших от кризиса, будут поддерживать спрос на нефть, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Для восстановления прежних объемов поставок из региона могут понадобиться месяцы, а цены на нефть будут удерживаться выше $80 за баррель, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

