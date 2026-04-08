Страховая компания Allianz подала иск против пропалестинских активистов

Германская страховая компания Allianz подала иск в британский суд к шести активистам из пропалестинской группировки Palestine Action, пишет The Guardian. Allianz требует компенсации убытков на сумму £400 тыс. (более $300 тыс.) за то, что активисты нанесли ущерб ее офисам в Великобритании. Как отмечает газета, это первый случай гражданского иска к участникам акций Palestine Action.

В октябре 2024 и марте 2025 года активисты провели акции перед штаб-квартирой Allianz в Лондоне и офисом в Гилфорде, протестуя против того, что компания страхует британское подразделение израильской оборонной фирмы Elbit Systems. Во время протестов активисты красной краской нанесли надписи на здания, в которых находятся офисы Allianz. В прошлом году страховая компания расторгла контракт с Elbit Systems.

Представители Palestine Action отмечают, что гражданский иск может нанести им большой урон, так как организация действует на волонтерских началах и у нее нет сотен тысяч для оплаты адвокатов и выплаты компенсации, если она будет назначена.

Palestine Action за последние годы провела много акций в Великобритании, самой известной из которых было проникновение на крупнейшую британскую авиабазу Брайз-Нортон и повреждение там двух самолетов.

Яна Рождественская