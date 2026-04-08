«Газпром» предложит передать определение тарифов ГРО региональным регуляторам

«Газпром» (MOEX: GAZP) предложит передать определение тарифов газораспределительных организаций (ГРО) региональным энергетическим комиссиям (РЭК). Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на семинаре ФАС по тарифному регулированию. По его словам, сейчас председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер готовит соответствующее обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Господин Густов отметил, что РЭК уже задействованы в работе по определению тарифов на транспортировку газа. У них есть доступ к информации по расходам на догазификацию, спецнадбавкам к тарифам ГРО, плате за технологическое присоединение, розничным ценам на газ для населения.

«Мы просим ФАС через региональных регуляторов об индивидуальном пересмотре тарифов по некоторым компаниям в целях компенсации экономически обоснованных затрат с учетом программ газификации там, где существенно увеличилась протяженность газовых сетей»,— сказал господин Густов (цитата по «Интерфаксу»). В пример Сергей Густов привел ситуацию в Дагестане, где из-за серьезного ущерба сетям необходимо принять «тарифные решения». При этом он призвал сохранить «общую роль ФАС» в вопросе тарифов.

По словам гендиректора «Газпром межрегионгаза», рост тарифов ГРО отстает от темпов роста расходов. С 2021 по 2025 годы расходы компании на содержание газораспределительных сетей увеличились на 47,5%. Тарифная выручка при этом выросла на 21%. Необходимое финансирование реконструкции сетей ГРО «Газпрома» с 2020 по 2030 годы составляет 561 млрд руб. с учетом НДС.