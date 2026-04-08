CEО в узком кругу

Гендиректоров в РФ все чаще нанимают из числа сотрудников внутри компаний, при этом их ротацию по сравнению с мировыми показателями можно назвать аномально высокой, посчитали аналитики консалтинговой компании Regroup. Это позволяет говорить о формировании в России собственной модели карьеры СЕО, соответствующей особенностям развития национальной экономики. Среди других результатов исследования — рост зарплат руководителей крупных компаний замедляется, а спрос на владение ими сложными компетенциями увеличивается.

В России постепенно создается собственная модель карьерного пути СЕО (гендиректоров), которая существенно отличается от западной. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Regroup, проанализировавшие назначения и увольнения гендиректоров ста крупнейших российских компаний (по размеру чистой прибыли) за 2025 год.

Как выяснилось, доля внутренних назначений (из числа сотрудников) в прошлом году достигла рекордных 77%, увеличившись на 22 процентных пункта по сравнению с 2024 годом.

Такой тренд начался несколько лет назад. Все более частый выбор в пользу внутренних кандидатов обусловлен тем, что они лучше понимают бизнес компании, успели изучить внутренние связи, модели и культуру взаимодействия с акционерами. Косвенно этот тренд подтверждает и сокращение доли СЕО, которые ранее уже занимали эту должность в других компаниях,— с 51% до 28%. Как отмечают авторы, это свидетельствует о том, что ценность «серийных» первых лиц (руководителей, которые последовательно занимают только позиции СЕО в разных компаниях) на рынке труда падает.

«Владельцы российского бизнеса сделали ставку на внутренний наем как на механизм снижения рисков, чтобы повысить предсказуемость руководства и сохранить институциональную память и корпоративный опыт,— говорит управляющий партнер Regroup Оксана Морсина.— Стратегия назначения "своих" минимизирует ошибки в критических бизнес-процессах, что особенно важно в условиях падающих маржи и спроса».

В мире фиксируются иная тенденция: по данным глобальной консалтинговой компании Spencer Stuart, в 2025 году доля внешних назначений в компаниях выросла с 40% до 56%.

Такой подход предполагает, что гендиректор, не связанный историей работы с компанией, сможет лучше адаптировать ее к периоду экономической нестабильности. Кроме того, внешние СЕО зачастую воспринимаются как источники обновления корпоративной миссии и культуры, что важно в таких отраслях, как технологии и медиа (на них пришлось 75% новых назначений внешних управленцев).

В России еще одной особенностью найма СЕО, отмечают в Regroup, является их аномально высокая ротация. За 2025 год в выборке компаний сменилось 18% CEO, что почти вдвое выше среднего мирового показателя (примерно 10%). С 2022 года более половины крупнейших компаний поменяли руководителя. При этом 63% замен были внеплановыми, что опять же кардинально отличается от ситуации за рубежом. В развитых странах доля принудительных уходов составляет 15% и продолжает снижаться.

Средний срок пребывания в должности российского гендиректора — шесть лет и шесть месяцев, 65% занимают пост менее пяти лет. Это опять же говорит о высокой турбулентности в корпоративном управлении, отмечают авторы доклада.

Такие процессы не приводят к росту спроса на молодые кадры, напротив, средний возраст СЕО увеличился до 53–54 лет (плюс полтора года за два года). Более 65% CEO сейчас старше 50 лет, а доля руководителей младше 40 лет остается символической (5%).

В целом, отмечает Оксана Морсина, российский рынок топ-менеджеров все еще испытывает дефицит руководителей высшего звена из-за отъезда части топ-менеджеров за рубеж и опасений вторичных санкций.

Однако рост их зарплат заметно замедлился, считает CEO исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков. «Компании стали осторожнее в фиксированных выплатах и чаще переводят вознаграждение в переменную часть, привязанную к результатам. Бизнесу важно не просто удержать "топа", а понимать его вклад в конкретные показатели. При этом требования к управленческим компетенциям растут быстрее, чем они успевают развиваться»,— говорит эксперт. К тому же, как добавляет партнер Cornerstone Владислав Быханов, сейчас гендиректора даже на некрупных предприятиях могут претендовать на зарплату от 20 млн руб. в год.

Анастасия Мануйлова