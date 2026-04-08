ТЦ «Калейдоскоп» на Урале закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Суд в городе Лесной (Свердловская область) по иску прокуратуры запретил посетителям находиться в торговом центре «Калейдоскоп», сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Иск подан надзорным ведомством из-за нарушений требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ответчиками по делу выступают ИП Некрасов А.П., ИП Журавлев С.А., ИП Ивасенко, Коренюгин Д.С., а также ООО «Торговая компания Атлас».

Надзорное ведомство требует закрыть объект на три месяца до устранения нарушений. Исключение сделано только для проведения работ.

Определение суда не вступило в законную силу. Рассмотрение иска по существу назначено на 14 апреля 2026 года на 14:30.

Ранее в Екатеринбурге временно приостанавливал работу ТРЦ «Парк Хаус» из-за нарушений требований пожарной безопасности.

