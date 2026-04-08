«Гиппократу» не нашлось места

Самарская фармкомпания «Гиппократ», известная на рынке как один из крупнейших нелегальных производителей спирта, собирается обанкротиться. Соответствующее заявление она подала в арбитражный суд. Формальной причиной для этого стали долги перед Федеральной налоговой службой больше 2 млрд руб.

Самарский производитель лекарств «Гиппократ» подал заявление о собственном банкротстве, следует из данных судебной картотеки. Как указано в определении Арбитражного суда Самарской области, причиной стала невозможность погасить задолженность перед самарской межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) на 2,29 млрд руб. Эта сумма была доначислена по результатам проверки, проведенной налоговиками еще в 2020–2021 годах, при этом срок исполнения требований истек в августе 2025 года, отмечает тольяттинская газета «Хронограф». Связаться с «Гиппократом» не удалось.

«Гиппократ», согласно собственным данным, занимается производством лекарств. Однако на рынке компания известна как один из крупнейших нелегальных производителей спирта.

В 2023 году структура Росалкогольрегулирования (сейчас — Росалкогольтабакконтроль, РАТК) через суд добилась изъятия оборудования с завода «Гиппократа». Ведомство указывало, что компания производит спирт без лицензии. Тогда представитель компании заявлял, что завод на этом оборудовании производит антисептический раствор для ветеринарного применения на основании лицензии Россельхознадзора.

Впрочем, несмотря на остановку работы, согласно данным участников рынка, которые есть у “Ъ”, за январь—сентябрь 2024 года «Гиппократ» выпустил в оборот 46 тыс. декалитров (дал) этилового спирта. Компания оказалась на первом месте по этому показателю.

Риск банкротства из-за проблем с Федеральной налоговой службой у «Гиппократа» возникает не в первый раз. В 2018 году ФНС уже подавала подобный иск к компании, требуя с нее 114 млн руб. Тогда «Гиппократ» погасил задолженность, писало отраслевое издание «Фармвестник».

ООО «Гиппократ» зарегистрировано в 1999 году в Самаре. Сейчас единственный бенефициар компании — Раиль Даминов, бывший владелец местного дистрибутора алкоголя «Драфт берри». За 27 лет своего существования «Гиппократ» сменил нескольких бенефициаров, но в Самарской области компания продолжала ассоциироваться с одним из первых владельцев — Дмитрием Островским, основателем холдинга «Биомед», объединявшего сеть аптек и дистрибуторский бизнес. Согласно СПАРК, выручка ООО «Гиппократ» в 2025 году снизилась вполовину, до 925,8 млн руб., убыток увеличился с 201,9 млн руб. в 2024 году до 1,2 млрд руб.

С заводом «Гиппократа» в селе Мулловка под Самарой было связано несколько экологических скандалов. В августе 2017 года произошел прорыв дамбы бардохранилища (место скопления барды — отходов производства спирта) завода, в результате чего погибла вся рыба в двух местных прудах.

На фоне борьбы силовиков и регуляторов с нелегальным производством алкоголя объемы ввода этилового спирта в оборот в России в 2025 году резко сократились. Как следует из данных РАТК, в январе—марте 2026 года было отгружено 311,7 тыс. дал этой фармсубстанции, что на 42% меньше год к году. Снижение показателей происходит в том числе в связи с уходом с рынка крупных игроков. Например, в декабре 2025 года от лицензии на производство этилового спирта отказался производитель спиртосодержащих лекарств «Флора Кавказа».

Виктория Колганова