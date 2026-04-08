В Сочи возбудили уголовное дело после смерти туристки в пещере

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть девушки в пещере (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В совершении преступления подозревается 46-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 4 апреля 2026 года подозреваемая, не располагая соответствующей лицензией и сертифицированным оборудованием для организации спелеологического туризма, предоставила группе туристов услугу по пешему маршруту в пещеру «Пасть Дракона» в Адлерском районе Сочи. Во время экскурсии 24-летняя участница упала в водопад и погибла.

При допросе подозреваемая признала свою вину. По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательственной базы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Алина Зорина