Покупки валюты россиянами в марте выросли почти в пять раз

Банк России сообщил, что чистые покупки иностранной валюты физлицами в марте выросли в 4,7 раза по сравнению с февралем и достигли 65,2 млрд руб. Данные приведены в обзоре рисков финансовых рынков. Показатель оказался ниже уровня марта прошлого года и среднего значения за 2025 год — около 93 млрд руб.

С начала года покупки составили 32 млрд руб., поскольку в январе фиксировались нетто-продажи валюты. За аналогичные периоды 2024 и 2025 годов физлица приобретали валюту на 464 млрд и 207 млрд руб. соответственно. Продажи валюты нефинансовыми компаниями в марте сократились на 7% к февралю — до $14,9 млрд, что ниже среднего уровня за последние полгода ($15,6 млрд).

Минфин России приостановил операции с валютой и золотом до 1 июля. Мера связана с пересмотром параметров бюджетного правила, включая снижение цены отсечения нефти с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Глава ведомства Антон Силуанов объяснял решение необходимостью снизить давление на рынок и сохранить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).