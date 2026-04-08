На Кубани суд ужесточил наказание застройщику за обман дольщиков на 55 млн рублей

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор застройщику Михаилу Кемаеву, изменив условное наказание на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в сфере долевого строительства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционное представление на решение Хостинского районного суда. Ранее суд первой инстанции приговорил Кемаева к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Согласно данным следствия, в период с 1 января 2016 года по 23 февраля 2022 года обвиняемый похитил денежные средства граждан, не выполнив обязательства по возведению многоквартирного жилого дома. Пострадали 15 участников долевого строительства. Общая сумма ущерба составила более 55 млн руб.

Апелляционная инстанция признала первоначальное наказание чрезмерно мягким. Кемаева признали виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

