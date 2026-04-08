ЦБ перестал публиковать данные о доле чистых продаж валюты к экспортной выручке

Банк России исключил из обзора рисков финансовых рынков данные о доле чистых продаж валюты к экспортной выручке, которые ранее публиковались с задержкой около двух месяцев.

Дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке привел к ослаблению рубля. После отказа Минфина от продаж валюты по бюджетному правилу российская валюта потеряла 6,5–8% стоимости.

В феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% — до $3,5 млрд. Снижение объяснялось падением цен на нефть в тот период, что ограничило приток валютной выручки.