Глава МИД Ирана обсудил с пакистанским посредником нарушение перемирия Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с командующим вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром нарушение перемирия со стороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИДа, его заявление приводит AFP.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пакистан выступает посредником в переговорах между Ираном и США. Господин Арагчи заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны Израиля в Иране и в Ливане. При этом после объявления перемирия с Ираном израильская сторона заявляла, что продолжит боевые действия против группировки «Хезболла» в Ливане.

Накануне президент США Дональд Трамп согласился прекратить удары по Ирану на две недели, чтобы оформить итоговое мирное соглашение. С просьбой увеличить срок для урегулирования к американскому президенту обратился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Израиль также приостановил удары по республике. Переговоры американской и иранской сторон, как ожидается, пройдут 10 апреля в столице Пакистана.