На Дону обнаружили тело подозреваемого в двойном убийстве в Таганроге

В Ростовской области без признаков жизни обнаружили тело подозреваемого в убийстве двух человек в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба главка донской полиции.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по решению руководства МВД в регионе был создан оперативный штаб по поимке подозреваемого 33-летнего Варшама Давтяна. Для поиска и задержания мужчины к поискам присоединились волонтеры и местные жители.

На место обнаружения тела выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки информация подтвердилась — в салоне автомобиля оказался разыскиваемый. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и следственных органов.

