Сегодня исполняется 74 года председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет правозащитник, лауреат премии «Золотое перо России» Союза журналистов России, писатель Ева Меркачёва:

— Уважаемый Григорий Алексеевич! В центре Вашего внимания всегда был человек, его права и интересы. Без уважения к человеку, говорили и говорите Вы, не может быть сильного и успешного государства. Страна узнала имя Явлинского, когда Вы предлагали программу «мягкого» перехода к рынку — программу «500 дней» еще в период Горбачева. Но она не была тогда принята. Все последующие годы Вы призывали к уважению к личности, правам и свободам, к миру. Знаю, что Вы — верующий человек и вера придает Вам сил. Хочу пожелать Вам здоровья, сил и укрепления в вере!

