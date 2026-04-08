Роспотребнадзор приостановил работу 47 частных детсадов в Петербурге и Ленобласти

Роспотребнадзор приостановил работу 47 частных детских садов сети «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после выявления очага сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки затронули организатора питания ООО «Альфа групп» и поставщика ООО «Лидер групп». У компаний выявлены грубые нарушения санитарных требований. Работа трех производственных площадок «Альфа групп» временно запрещена, материалы направлены в суд. У «Лидер групп» лабораторные исследования обнаружили сальмонеллу в продукции «мясо цыплят-бройлеров» производителя «Василевская птицефабрика» из Пензенской области. Из оборота изъяли более 500 кг продукции.