В мультфильмы вплетут нейросети

Старейшая в России госкиностудия «Союзмультфильм» запустит нейросеть для создания анимации. Любой желающий сможет сам сделать небольшое видео с героями студии, рассказали “Ъ FM” в компании. Платформа даст легальный доступ к персонажам, голосам, музыке и локациям.

Инструмент позиционируется как B2C-площадка («бизнес для потребителя»), доступ к ней будет платным, говорит руководитель департамента связей с общественностью киностудии «Союзмультфильм» Марина Малыгина:

«Пользователи смогут получать доступ к нашим персонажам и создавать свой контент. Мы видим в этом большой ресурс, новые возможности. Если говорить о применении ИИ на студии, то мы используем его для упрощения технологических процессов, для рутинных вещей. Естественно, креативная составляющая остается за человеком».

По данным «Агентства перспективных научных исследований», использование нейросетей при создании мультфильмов может сократить время на анимацию персонажей в среднем на треть. При этом общая экономия средств может составить 25-35%. Сколько сможет заработать «Союзмультфильм» на проекте, зависит от бизнес-модели, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«Сбор денег, скорее всего, будет организован через подписку или разовые платежи. Что касается правообладания, здесь действительно возникают сложности, поскольку речь идет не просто о скачивании и использовании материала, а о его преобразовании. То есть по сути будут создаваться новые объекты авторских прав. В целом вопрос, связанный с искусственным интеллектом, пока не решен. Но отдельно проблема переработки контента регулируется так: если она несущественна, то это старое произведение, и его использование должно подлежать тому, кто уже установил на него права.

Будет ли прибыльной эта платформа, сказать сложно, потому что реальный доход может приносить только то, что делается в промышленных масштабах. То есть если кто-то на базе старых мультфильмов будет, грубо говоря, создавать новые анимации с помощью ИИ и платить за это роялти "Союзмультфильму", тогда да, это может быть выгодно. В целом популярность продуктов, сделанных с помощью ИИ, а также их качество пока вызывают вопросы».

Похожий проект хотели реализовать и на Западе. В декабре 2025 года Disney и OpenAI объявили о трехлетнем партнерстве, в рамках которого медиагигант должен был инвестировать около $1 млрд в OpenAI. Компания также получила лицензию на использование более 200 персонажей Disney, Pixar, Marvel и «Звездных войн».

Сделано это было для генерации видео на платформе Sora. Но в марте OpenAI заявила о закрытии сервиса.

Освоение искусственного интеллекта «Союзмультфильмом» — это правильный вектор развития, считает автор и режиссер мультсериала «Три кота» Дмитрий Высоцкий:

«Мы тоже пытались использовать что-то связанное с нейросетями, но пока движения персонажей удаются не очень хорошо. Что касается статичной картинки, фонов, стилистики — в этих случаях ИИ может здорово помочь сэкономить время. Но пока его эффективность не столь кардинальна, чтобы можно было просто перепоручить ему анимацию. "Союзмультфильм" не хочет стоять на месте, а собирается наращивать производство. Поэтому в технологическом смысле компания шагает в ногу со временем.

Угрожает ли это профессионалам, работающим в анимации? Я не думаю. Все равно этот инструмент будет нуждаться в опытных руках. И я сейчас скажу то, что должны услышать все продюсеры и директора студий: пока я и мои коллеги не видели ни одного законченного произведения допустимой экранной длины (даже на 5 минут), которое было бы полностью сделано ИИ. Скорее всего, это сделано в ключе "что получилось, то и хотели". Существует иллюзия, что уже скоро мы просто нажмем кнопку, и все заработает само. Но пока это не так».

Первый почти полностью сгенерированный нейросетями мультфильм в СНГ называется «Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег».

Его сделала белорусская студия Arteki. Аудитория приняла его без особого восторга. На «Кинопоиске» мультфильм получил оценку почти 5,5 балла из 10.

