В Курске экс-чиновницу осудили за гибель ребенка из-за обрушения бетонной плиты

Бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Курска Наталию Шпакову осудили за халатность, которая повлекла гибель ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ленинский райсуд облцентра приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также ей в течение года нельзя занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, Шпакова знала, что в муниципальной собственности находится овощехранилище в Магистральном проезде. Она не предприняла мер лично и не поручила подчиненным обеспечить содержание объекта в технически исправном состоянии и ограничить доступ к нему. При этом решений о демонтаже овощехранилища также принято не было.

23 сентября 2024 года на территорию объекта попал мальчик 2015 года рождения. Железобетонная плита перекрытия начала оседать, сползла с опоры и обрушилась на ребенка. От полученных травм он скончался на месте.

Расследованием уголовного дела занималось управление СКР по региону.

Алина Морозова