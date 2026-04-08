Орловец пытался дать ФСБ взятку в 1 млн рублей и получил 8 лет строгого режима

Вступил в законную силу приговор Ливенского районного суда в отношении мужчины, пытавшегося дать взятку в размере более 1 млн руб. начальнику отделения управления ФСБ России по Орловской области. Виновному назначено 8 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере более 10 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2025 года осужденный, зная, что его родственникам суд назначил арест в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, «стремясь незаконно освободить их из-под стражи», передал взятку «за совершение действий, направленных на избрание его родственникам меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, и последующее прекращение уголовного преследования в отношении них». Взяткодателя на месте задержали оперативники орловского УФСБ.

«Денежные средства, передаваемые осужденным в качестве взятки, конфискованы и обращены в доход государства»,— пояснили в прокуратуре.

Ранее в Ливенском районном суде уточнили, что подсудимый в судебном заседании вину не признал, «считая, что его спровоцировали». Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие у мужчины двух малолетних детей и состояние его здоровья.

Сегодня, 8 апреля, «Ъ-Черноземье» также сообщил, что воронежское СУ СК раскрыло детали уголовного дела, по которому был задержан врио главы Нововоронежа Юрий Черенков. Ему вменяют получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Денис Данилов