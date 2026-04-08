Татьяна Ким вновь отвергла идею IPO для Wildberries

Группа РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) не планирует IPO. Об этом сообщила глава маркетплейса Татьяна Ким на конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа.

«Ответы на это прежние — мы не видим в этом необходимости. Если мы говорим о финансировании, то оно нам внешне не требуется», — ответила Татьяна Ким на вопрос, планирует ли компания выход на IPO (цитата по «РИА Новости»).

Она напомнила, что группа РВБ недавно запустила «WB Копилку» инструмент, который позволяет инвестировать в компании интернет-торговли. Доходность от инвестиций привязана к ключевой ставке.

Татьяна Ким пояснила, что компания планирует расширить сервис «WB Копилки». «Сделать возможным, чтобы люди могли помогать развиваться через нашу платформу», — пояснила она.

Госпожа Ким с 2019 года последовательно отрицает необходимость IPO для Wildberries. В декабре 2023 года она объясняла отказ тем, что публичная компания работает для акционеров, а Wildberries — для того, чтобы «улучшать жизнь миллионов людей».