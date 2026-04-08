Бывшего схиигумена Сергия внесли в список террористов и экстремистов

Осужденный за склонение к самоубийству и экстремизм бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основатель Среднеуральского женского монастыря был задержан в декабре 2020 года в результате штурма обители, где священнослужитель укрывался с последователями. По версии следствия, в своих проповедях Сергий призывал монахинь и прихожан совершить самоубийства. До возбуждения уголовного дела священнослужитель спорил с руководством РПЦ — в период пандемии он не соглашался с решениями о закрытии храмов. Сергий был лишен сана и отлучен от церкви, но продолжал жить в монастыре.

В 2021 году суд приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания) и по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В 2023-м суд увеличил ему срок до семи лет (позднее срок сократили на месяц) , признав виновным по еще одному уголовному делу — о возбуждении ненависти. Обвинение утверждало, что еще в 2019 году схиигумен создал и возглавил преступную группу, которая возбуждала в гражданах неприязнь «к иудеям, католикам и мусульманам». В 2024 году Сергий просил президента о помиловании.