Персидское перемирие оживило азиатских «быков»

Приостановка боевых действий в районе Персидского залива и заявления противоборствующих сторон о мирных переговорах привели к падению цен на энергоносители. Одновременно фондовые рынки Азии и Европы, наиболее пострадавшие от роста цен на сырьевые товары, восприняли такой исход позитивно — ведущие индексы прибавили 3–7%. На российском рынке инвесторы, напротив, играли на понижение, что привело к падению котировок нефтегазовых компаний на 3–5%.

Новость о перемирии между Ираном и США вызвала резкое падение цен на энергоносители. По данным Investing.com, к 15:30 цена нефти Brent на спот-рынке снизилась на 14% и приблизилась к отметке $94 за баррель, обновив месячный минимум. Изложенные в СМИ условия перемирия включают разблокировку Ормузского пролива. Это означает возобновление судоходства в регионе, что должно привести «к восстановлению цепочек поставок примерно 15% мирового экспорта нефти», оценивает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «На пике кризиса в регионе застряли примерно 130 млн баррелей нефти и 46 млн баррелей нефтепродуктов почти на 200 танкерах, что объясняет резкое снижение цен на нефть»,— отмечает аналитик по глобальным активам аналитического агентства «Эйлер» Беннетт Керр.

В свою очередь, это привело к резкому росту фондовых индикаторов. По данным Investing.com, индекс MSCI AC Asia Pacific на открытии торгов вырос на 5%, более чем наполовину отыграв падение, вызванное началом боевых действий в Персидском заливе.

По данным агентства Bloomberg, по итогам дня японский Nikkei 225 вырос на 5,4%, южнокорейский KOSPI — на 6,9%, китайский Shanghai Composite — на 2,7%.

Азиатские страны, в особенности Китай, Индия, Корея, Япония, являются «крупнейшими импортерами энергоносителей», для которых открытие Ормузского пролива и возобновление морских поставок нефти вопрос «физического выживания промышленности», указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Впрочем, столь же позитивной была реакция европейского рынка. По данным Bloomberg, к 15:30 британский FTSE 100 вырос на 3,2%, французский CAC 40 — на 4,9%, германский DAX — на 5,3%. Как объясняет господин Керр, это связано с тем, что у Европы меньше вариантов при замене импорта нефти в условиях санкций, введенных против российских компаний.

В то же время российские инвесторы вынуждены были пересматривать оценки компаний нефтегазового сектора, а также производителей удобрений. Лидерами падения стали акции «Роснефти» и «Русснефти» (в начале марта бывшие лидерами роста, см. «Ъ» от 3 марта), которые к 15:30 подешевели более чем на 5%. Акции «Татнефти» потеряли 4,3% стоимости, НОВАТЭКа — 3,4%, ЛУКОЙЛа — 3%. На 2,5–2,9% снизились котировки и производителей удобрений — «Акрона» и «Фосагро». Впрочем, котировки ценных бумаг большинства сырьевых компаний остаются выше значений, на которых они находились в начале марта.

Коррекция нефтегазового сектора привела к снижению индекса Московской биржи на 1,3%, до 2760 пунктов. Как отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, если напряженность в регионе не вырастет в ближайшее время, то нефтяные котировки продолжат постепенное снижение к значениям, наблюдавшимся до начала конфликта. Кроме того, участники торгов не исключают, что власти США восстановят санкции против российских нефтяных компаний, которые были временно сняты в прошлом месяце, указывает господин Суверов.

Андрей Ковалев