Фондовый пролив

Боевые действия на Ближнем Востоке заставляют инвесторов избавляться от рисковых инструментов. Ведущие индексы Европы и США 3 марта снизились на 2–5%, а корейский KOSPI — более чем на 7%. Перебои с поставками энергоносителей в первую очередь бьют по Европе и Корее, однако в значительной степени реакция инвесторов остается эмоциональной. Одними из бенефициаров конфликта остаются российские нефтяные компании, однако и их привлекательность ограниченна из-за крепкого рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировые инвесторы активно сокращают инвестиции в рисковые активы из-за боевых действий в районе Персидского залива и фактического перекрытия Ормузского пролива. Наиболее спокойно на происходящее реагировали азиатские инвесторы — по итогам торгов 3 марта ведущие азиатские фондовые индексы снизились на 1–2%. Исключением стал южнокорейский KOSPI, потерявший 7,2%. Европейские индексы уже при открытии торгов снизились на 1,5–2%, а к 19:00 потери составили 3–4,7%. Снижением больше 2% открылись и ведущие американские индексы.

Рынки в первую очередь реагируют на вторичные макроэкономические эффекты от эскалации ситуации на Ближнем Востоке из-за роста цен на нефть и СПГ.

3 марта цена Brеnt на спот-рынке впервые с июля 2024 года поднялась выше $84 за баррель.

По данным Investing.com, котировки достигали $84,37 за баррель, прибавив за два торговых дня 15%. Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела за два дня более чем на 100% и впервые с января 2023 года поднялась выше уровня $700 за 1 тыс. куб. м. Как отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев, «на эмоциональном фоне и разгон инфляции, и замедление экономики, и сами ожидания по срокам и последствиям конфликта выглядят мрачнее, чем они могут быть на самом деле».

В таких условиях мировые инвесторы пытаются «одновременно оценить потенциальную стоимость энергоресурсов, траекторию ставок и корпоративных прибылей», отмечает гендиректор Astero Falcon Глеб Назаренко. И Европа остается регионом, наиболее чувствительным к энергетическому фактору, прежде всего к цене газа и устойчивости его поставок. «В отличие от США или Китая она не обладает сопоставимой ресурсной автономией, поэтому любой намек на перебои в поставках из Персидского залива мгновенно трансформируется в рост энергетической премии»,— отмечает господин Назаренко.

При этом аномально сильное падение южнокорейского индекса вызвано скорее перегревом рынка и желанием инвесторов в условиях геополитической неопределенности в мире зафиксировать прибыль. Только с начала года индекс KOSPI вырос почти на 50% (см. “Ъ” от 24 февраля). Эффект укрепило отсутствие торгов на бирже 2 марта.

«Сжатый тайминг усиливает волатильность: когда рынок открывается с гэпом вниз, системные стратегии начинают одномоментно сокращать риск. К этому добавляются маржин-коллы по позициям с левериджем в деривативах на KOSPI 200»,— отмечает господин Назаренко. Вдобавок к этому Южная Корея зависима от экспортируемых в страну энергоносителей, которые необходимы в ключевых отраслях ее экономики: полупроводники, нефтехимия, металлургия, судостроение. Александр Ковалев не исключает, что Европа и Корея «могут уйти в "медвежий" рынок с падением на 20% и более». В меньшей степени будет задет Китай, «который предусмотрительно наращивал запасы нефти весь прошлый год», указывает эксперт.

Более стабильно будут выглядеть альтернативные поставщики энергоносителей на мировые рынки, прежде всего ряд компаний из России, США, Канады и Австралии. Однако, как указывает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров, выигрыш этих компаний будет относительным, «так как замедление мирового экономического роста в любом случае негативно для всех стран, экспортеры углеводородов смогут компенсировать эти потери для себя за счет роста сырьевых цен».

Индекс Московской биржи также продемонстрировал пусть и небольшое, но снижение. По сравнению с началом недели он потерял около 0,4%, откатившись до 2825 пунктов. При этом котировки акций ряда нефтяных компаний — «Роснефти», «Татнефти», «Русснефти» — демонстрировали уверенный рост, прибавив 2,7–5,5%. Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, «рост цен на нефть спровоцировал ротацию капитала». В результате рост сектора ТЭК был частично нивелирован снижением котировок в других секторах. В частности, снизились котировки банковских акций, а также некоторых добывающих компаний («Полюс», «Норильский никель», «Русал») и компаний IT-сектора («Яндекс», «Озон»). Впрочем, как отмечает Никита Бредихин, «рынок не уверен, что такие высокие цены на нефть будут сохраняться достаточно долго, чтобы заметно повлиять на финансовые показатели нефтяных компаний». К тому же их рост будет сдерживаться сохранением крепкого рубля.

Виталий Гайдаев