В Краснодаре участники СВО смогут купить жилье со скидкой 12%

В Краснодаре прошедшие отбор и заключившие контракт на прохождение военной службы в Краснодаре получат скидку 12% на приобретение жилья. С такой инициативой выступили строительные компании. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, 11 крупных строительных компаний Краснодара объединились для оказания поддержки участникам специальной военной операции и их близким в покупке недвижимости. «Поддержка участников СВО и их семей — это для нас приоритет»,— подчеркнул мэр.

По данным администрации краевой столицы, в программе лояльности участвуют ГК «Догма», СЗ «ССК», ГК «ЮгСтройИнвест», ГК «НВМ», СЗ «Инсити», ООО «Неометрия», «НСИ-Юг», «Семья», ГК «Точно», «ВКБ-Новостройки», СК «Гарантия». Для получения скидки необходимо предоставить в отдел продаж копию выписки из приказа о заключении контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы в ВС РФ, а также другие документы, необходимые для покупки жилья.

Мэрия Краснодара напоминает, что сейчас кандидатам, прошедшим отбор в военкомате и заключившим контракт, положена единовременная выплата в размере 3,4 млн руб. Из них: 2,5 млн руб. — это региональная выплата по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 500 тыс. руб. — муниципальная материальная помощь гражданам, прошедшим отбор в краснодарских военкоматах, 400 тыс. руб. — от Министерства обороны РФ.

Елизавета Ершова