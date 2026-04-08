IBC Real Estate: инвестиции в недвижимость упадут почти вдвое в 2026 году

Инвесторы сократят вложения в недвижимость России по итогам 2026 года с 1,2 трлн руб. до 650-700 млрд руб. Таким прогнозом поделился генеральный директор консалтинговой компании IBC Real Estate Алексей Ефимов на конференции ИД «Коммерсантъ». По его словам, подобная динамика отражает нормализацию рынка после пиковых значений двух последних лет. При этом из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов меняется структура инвестиций. По итогам первого квартала вложения в коммерческую недвижимость резко сократились, из-за чего на первое место в общем объеме инвестиций спустя два года вернулось жилье.

По данным IBC Real Estate, инвестиции в недвижимость России по итогам I квартала 2026 года составили 140 млрд руб. Это на 3% ниже аналогичного периода прошлого года, но на четверть больше значений I квартала 2024 года, который стал рекордным по объему вложений.

Инвесторы вложили в жилую недвижимость 58 млрд руб. с начала года, отметил господин Ефимов. Таким образом сегмент вернулся на первое место в структуре инвестиций с долей 42%. Второе место по объему вложений занял складской сегмент с долей 19% или 27 млрд руб. Инвестиции в торговую недвижимость увеличились более чем в пять раз год к году и составили 26 млрд руб. Офисная недвижимость, которая последние два года лидировала по объему инвестиций, по итогам квартала составила всего 17% в общем объеме, сократившись год к году в 2,4 раза. В гостиничном сегменте по итогам января—марта 2026 года заключена лишь одна сделка на 1 млрд руб.

Как писал «Ъ», ключевыми причинами спада участники рынка называют дорогие кредиты для девелоперов, а также нехватку качественных активов по приемлемым ценам. Дополнительное давление оказывает высокая база прошлых лет, когда значительная часть сделок была связана с продажей активов иностранных компаний. Кроме того, инвесторы все чаще переключаются на более доходные инструменты — банковские вклады и облигации.