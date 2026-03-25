Деньги сторонятся стройки

Объем вложений в жилую и коммерческую недвижимость в России по итогам первого квартала 2026 года составил 99 млрд руб.— это на 30% меньше, чем годом ранее. Ситуация вряд ли изменится до конца 2026 года: объем инвестиций в этом году может упасть еще почти на треть, до 650–700 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Ricci ожидают спад объема вложений в недвижимость по итогам 2026 года на 23–27% год к году, до 800–850 млрд руб.

Заемное финансирование для старта девелоперских проектов по-прежнему остается малодоступным несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, поясняет директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба. Ситуация усугубляется дефицитом качественных активов по оптимальной цене, говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

На снижении объема вложений в недвижимость сказалась высокая база прошлых лет, когда значительная доля сделок приходилась на продажу активов ушедших из РФ иностранных компаний, добавляет госпожа Дзюба. Кроме того, отмечает Екатерина Андреева, интерес инвесторов к вложениям в недвижимость снижается из-за большей доходности банковских вкладов и облигаций.

При этом объем инвестиций в площадки под жилой девелопмент в целом по стране за первый квартал 2026 года увеличился на 26% год к году, до 49 млрд руб., говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

По его данным, в январе—марте 2026 года застройщики приобрели более 180 га, где возможно строительство около 1,5 млн кв. м жилья.

Девелоперы жилой недвижимости покупают землю для будущих проектов, которые будут выводиться на рынок по мере стабилизации спроса и финансовых условий, поясняет партнер NF Group Станислав Бибик. В январе—феврале 2026 года объем запуска новых жилых проектов в целом по России увеличился в полтора раза год к году, до 6,6 млн кв. м, по данным «Дом.РФ».

Еще одним драйвером роста выступила активность девелоперов в элитном сегменте жилья, отмечает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Проекты массового сегмента пользуются меньшим спросом у застройщиков из-за сложности построения эффективной финансовой стратегии в условиях ограничения ипотечных программ и повышения себестоимости строительства, говорит эксперт.

В то же время инвестиционная активность в сегменте коммерческой недвижимости в январе—марте текущего года, напротив, сократилась вдвое год к году, до 50 млрд руб., подсчитал Микаэл Казарян.

Динамика продиктована сдержанным ростом арендных ставок в ряде сегментов, а из-за увеличения налоговой нагрузки и операционных затрат в таких объектах вложения в них становятся экономически нецелесообразными, поясняет Екатерина Андреева.

По итогам января—марта 2026 года объем инвестиций в офисы упал на 72% год к году, до 42,7 млрд руб., вложения в логопарки за этот же период сократились на 96% год к году, до 1,1 млрд руб., в гостиницы — на 92% год к году, до 0,6 млрд руб., по данным Николая Казанского. Впрочем, госпожа Андреева ожидает роста активности инвесторов в сегменте офисной недвижимости до конца 2026 года. По ее словам, дефицит ликвидных активов в сочетании с отложенным спросом сможет подстегнуть инвестиционную активность к росту.

София Мешкова