Bloomberg рассказал о влиянии генсека НАТО Рютте на решения Трампа по Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте мог отговорить президента США Дональда Трампа от присоединения Гренландии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, господин Рютте предпочитает напрямую общаться с Дональдом Трампом по телефону или выступать в эфирах тех каналов, которые смотрят американский президент и его окружение. Генсек НАТО публично одобряет многие действия господина Трампа, повторяет его слова и тезисы. Благодаря такому подходу Марк Рютте получил привилегированный доступ к Дональду Трампу, которого нет у других глав европейских стран, сообщили источники Bloomberg. Предположительно, это позволяет генсеку НАТО влиять на решения американского президента.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна войти в состав США. Он объяснял это соображениями нацбезопасности. 22 января на переговорах с генсеком НАТО господин Трамп договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашали. По данным Bloomberg, соглашение включало размещение американских ракет в Гренландии. 1 апреля NYT писала, что Пентагон ведет с Данией переговоры о получении доступа на три военные базы в Гренландии.