Электромобили UMO 5 появятся в каршеринге Петербурга

Выпускаемые на заводе «Москвич» электромобили UMO 5 появятся в каршеринге «Яндекс Драйв» в Санкт-Петербурге. В настоящее время автомобили проходят тестирование в Калининграде, сообщил руководитель сервиса Александр Пьянов.

«Мы уже проводим пилот в Калининграде, где изначально использовались электромобили модели Amber A5, а теперь масштабируем его с помощью машин, разработанных при участии "Яндекса”, — UMO 5», — сказал Пьянов.

По его словам, в ближайшее время электромобили также появятся в Москве. Однако на первом этапе их количество в городе на Неве будет значительно больше.

Пьянов добавил, что «Яндекс Драйв» совместно с партнерами планирует развитие зарядной инфраструктуры, используя данные о перемещении и парковке электрокаров.

Производство модели UMO 5 стартовало 20 февраля на заводе «Москвич». Проект реализуется компанией «ЭМ Рус» при участии «Яндекса». До конца года планируется запуск еще четырех моделей бренда. Общий объем выпуска в 2026 году должен составить около 3 тысяч автомобилей.

Ожидается, что продажи электромобилей начнутся в апреле 2026 года, стартовая цена — от 2,5 млн рублей.

