ЖК в Курске прирастет двумя 20-этажными домами за 3,6 млрд рублей

Структура тюменского девелопера «Энко» задекларировала строительство двух 20-этажных жилых домов комфорт-класса в Курске по адресу: улица Энгельса, 115. Планируемая стоимость строительства составляет 1,61 и 1,98 млрд руб. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик “Стройдом-инвест”», входящее в периметр воронежской ГК «Инстеп», которая с прошлого лета стала частью тюменской корпорации. Декларации были опубликованы 7 апреля.

Всего здания рассчитаны на 855 квартир. Ввод в эксплуатацию одной многоэтажки установлен на четвертый квартал 2027-го, а второй — на третий квартал 2028-го. Передать ключи дольщикам планируют весной 2028-го и летом 2029-го.

Совокупная жилая площадь составляет 45,2 тыс. кв. м. Проект реализуют на земельных участках площадью 17 950 кв. м и 10 405 кв. м в собственности застройщика. Генподрядчиком обозначено воронежское ООО «Комплекс-Строй».

В середине марта в компании «Энко» сообщили «Ъ-Черноземье», что занимаются проектами и в других областях макрорегиона: земельные участки для расширения существующих проектов и запуска новых приобретены также в Липецке и Воронеже.

