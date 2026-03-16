Тюменская корпорация «Энко» вложит 1,9 млрд в расширение ЖК в Курске

В Курске структура тюменского девелопера «Энко» вложит около 1,9 млрд руб. в строительство 19-этажного жилого дома. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик “Стройдом-инвест”», входящее в периметр воронежской группы компаний «Инстеп», которая с прошлого лета стала частью тюменской корпорации «Энко». Это следует из проектной декларации.

Тюменская корпорация «Энко» строит дом за 1,9 млрд рублей в Курске

Дом планируется построить по адресу: улица Энгельса, 115/2. Застройка будет вестись на участке площадью 10,4 тыс. кв. м, находящемся в собственности девелопера и примыкающего к другим домам, возводящимся «Энко».

Согласно документации, завершить строительство планируется в четвертом квартале 2027 года. Передача ключей дольщикам должна состояться в июне 2028 года. Проектом предусмотрено четыре подъезда и восемь лифтов. Общая площадь здания составит около 35,9 тыс. кв. м, из которых 24 тыс. кв. м придется на жилые помещения.

В доме запроектированы 420 квартир — одно-, двух- и трехкомнатных. Их площадь будет варьироваться от 36 до 92,7 кв. м. Также предусмотрена организация парковочного пространства. На придомовой территории планируется разместить 130 машино-мест, еще 129 — за ее пределами. Проектом благоустройства предусмотрены две детские и две спортивные площадки.

В компании «Энко» сообщили «Ъ-Черноземье», что параллельно занимаются проектами в других регионах Черноземья: земельные участки, в целях расширения проектов и запуска новых, приобретены в Курске, Липецке и Воронеже. Стоимость сделок и иные коммерческие условия не раскрывают.

«В Липецке мы приобрели земельный участок смежный с нашим проектом “Инстеп.Механизаторов”. В настоящее время занимаемся оформлением исходно разрушительной документации. В Воронеже мы совершили знаковую сделку и приобрели часть проекта группы компаний “Хамина“ на улице Ломоносова. О проекте в Курске мы сможем объявить немного позднее»,— поделились в компании.

В сентябре прошлого года, стало известно о планах группы компаний «Инстеп» реализовать на улице Энгельса в Курске проект 20-этажного жилого дома. Его также должно строить ООО «Специализированный застройщик “Стройдом-инвест”». В настоящее время известно как минимум о трех жилых домах, запланированных к строительству по этому адресу. Стоимость их возведения оценивается в 2,2 млрд и 2,9 млрд руб. соответственно.

Анна Швечикова