К бывшему главе Ростовской области Владимиру Чубу подала иск Генпрокуратура
Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, пишет «Ъ».
Владимир Чуб возглавлял регион до 2010 года. Другими ответчиками в процессе выступают Василий и Сергей Кисловы. Предположительно, это отец и сын Кисловы, основатели и бенефициары агропромышленной группы «Юг Руси», производителя растительного масла.