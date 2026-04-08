К бывшему главе Ростовской области Владимиру Чубу подала иск Генпрокуратура

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Владимир Чуб возглавлял регион до 2010 года. Другими ответчиками в процессе выступают Василий и Сергей Кисловы. Предположительно, это отец и сын Кисловы, основатели и бенефициары агропромышленной группы «Юг Руси», производителя растительного масла.