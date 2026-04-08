Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у бывшего ростовского губернатора Чуба

Октябрьский райсуд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Владимир Чуб (слева) и Сергей Кислов в 2009 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Владимир Чуб (слева) и Сергей Кислов в 2009 году

Владимир Чуб возглавлял Ростовскую область до 2010 года. Другими ответчиками в процессе выступают Василий и Сергей Кисловы. Предположительно это отец и сын Кисловы, основатели и бенефициары агропромышленной группы «Юг Руси». Холдинг является одним из российских лидеров в производстве растительного масла.

В числе ответчиков по иску прокуратуры указаны компании «Конкур», «Неоразвитие», «Специализированный застройщик Малюгина» и «Финтрек». Претензии прокуратуры также предъявлены экс-вице-губернатору Ростовской области Ивану Станиславову и краснодарскому застройщику Борису Юнанову.

Анна Перова, Краснодар