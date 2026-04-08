Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у бывшего ростовского губернатора Чуба

Октябрьский райсуд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Основанием для иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Владимир Чуб (слева) и Сергей Кислов в 2009 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Владимир Чуб возглавлял Ростовскую область до 2010 года. Другими ответчиками в процессе выступают Василий и Сергей Кисловы. Предположительно это отец и сын Кисловы, основатели и бенефициары агропромышленной группы «Юг Руси». Холдинг является одним из российских лидеров в производстве растительного масла.

В числе ответчиков по иску прокуратуры указаны компании «Конкур», «Неоразвитие», «Специализированный застройщик Малюгина» и «Финтрек». Претензии прокуратуры также предъявлены экс-вице-губернатору Ростовской области Ивану Станиславову и краснодарскому застройщику Борису Юнанову.

Анна Перова, Краснодар

Губернаторы-долгожители

Евгений Савченко был губернатором Белгородской области с 11 октября 1993 года (на сегодняшний день — 26 лет, 11 месяцев и 11 дней). Всенародно избирался в 1995, 1999, 2003, 2008 и 2017 годах. На последних выборах получил 69,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1 июля 1997 года по 1 апреля 2018 года (20 лет и 9 месяцев). Избирался всенародно в 1997, 2001 и 2015 годах. Подал в отставку после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Сейчас работает ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Леонид Полежаев — глава администрации Омской области с 11 ноября 1991 года, губернатор — с 17 декабря 1995 года по 30 мая 2012 года (всего — 20 лет, 6 месяцев и 19 дней). Всенародно избирался главой области в 1995, 1999 и 2003 годах. После отставки возглавил региональный общественный фонд «Духовное наследие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

Минтимер Шаймиев возглавлял Татарстан 20 лет, 6 месяцев и 2 дня: с 23 сентября 1989 года — как первый секретарь Татарского обкома КПСС, с 30 августа 1990 года — как председатель верховного совета республики, с 12 июня 1991 года — как ее президент. Находился в должности до 25 марта 2010 года. После отставки стал государственным советником Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Экс-глава администрации Липецкой области Олег Королев занимал эту должность с апреля 1998 по октябрь 2018 года (20 лет, 5 месяцев и 20 дней). Всенародно избирался в 1998, 2002 и 2014 годах

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Виктор Кресс возглавлял Томскую область с 20 октября 1991 года по 17 марта 2012 года (20 лет, 4 месяца и 26 дней). Избирался в 1995, 1999, 2003 годах. После отставки по настоящее время работает сенатором от Томской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов

Муртаза Рахимов руководил Башкирией с 7 апреля 1990 года как председатель верховного совета, с 12 декабря 1993 года — как президент по 19 июля 2010 года (всего — 20 лет, 3 месяца, 12 дней). Всенародно избирался в 1993, 1998 и 2003 годах. После отставки возглавил благотворительный фонд «Урал»

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Александр Волков руководил Удмуртской Республикой 18 лет и 10 месяцев: с 19 апреля 1995 года — как председатель госсовета, с 3 ноября 2000 года — как президент. Был отправлен в отставку 19 февраля 2014 года. Скончался 20 мая 2017 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Чуб возглавлял Ростовскую область с 8 октября 1991 года по 14 июня 2010 года (18 лет, 8 месяцев и 6 дней). Всенародно избирался в 1996 и 2001 годах. В 2011–2016 годах представлял Мурманскую областную думу в Совете федерации

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Александр Филипенко возглавлял Ханты-Мансийский автономный округ 18 лет, 3 месяца и 11 дней: с 18 ноября 1991 года — как глава администрации, с 13 ноября 1996 года — как губернатор. Всенародно избирался в 1996 и 2000 годах. После отставки занял должность аудитора Счетной палаты РФ

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

