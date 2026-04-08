Павел Силягин не убежал от титула

9 апреля, российский боксер Павел Силягин может стать чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) в суперсреднем весе (до 76,2 кг). Правда, для того чтобы завоевать вакантный титул, ему надо справиться в Монреале с очень сильным оппонентом. Кубинец Ослейс Иглесиас обладает исключительным для категории даром нокаутера, а про ее фронтменов хорошо известно, что никто из них не хотел пересекаться с ним и портить репутацию и послужной список.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Любой, кто внимательно следит за отечественным профессиональным боксом, должен был заметить Павла Силягина еще довольно давно. Боксер с прекрасным любительским бэкграундом (в 2015 году был даже призером чемпионата мира), он начал профессиональную карьеру на стыке прошлого и нынешнего десятилетий и довольно быстро заставил обратить на себя внимание своим стилем — очень классическим, очень умным и тонким. Таким, в котором сразу чувствуется школа и порода.

Казалось, что Павлу Силягину жутко не повезло с эпохой. Его расцвет пришелся как раз на период, когда на весь российский спорт обрушились санкции.

Профессиональный бокс они затронули не так сильно, как львиную долю других видов. Но и в нем возникли проблемы. Скажем, сложнее стало проводить бои за рубежом в престижных шоу.

Так что Силягин дрался исключительно дома, в России — в Москве, в Челябинске, в Екатеринбурге, превратившемся благодаря энергичной деятельности промоутерской компании RCC Boxing Promotions чуть ли не в боксерскую столицу страны. Он разбирался с неплохими соперниками, такими как жесткий аргентинец Пабло Эсекьель Корсо, который до столкновения с россиянином в июле 2025 года не проигрывал. Но «домашних» бойцов, как бы хороши они ни были, обычно придерживают в рейтингах.

На самом деле получить чемпионский бой Павлу Силягину помогло стечение обстоятельств. Монреальский поединок родился из того грандиозного матча, что состоялся в сентябре 2025 года в Лас-Вегасе.

Он свел двух выдающихся спортсменов — короля суперсреднего веса мексиканца Сауля Альвареса и не побоявшегося скакнуть ради поединка с ним через категорию вверх американца Теренса Кроуфорда. Кроуфорд Альвареса одолел, получив такую порцию славы, какую мало кто видел, но вскоре объявил, что расстается с боксом, а значит, и со всеми четырьмя отнятыми у мексиканца чемпионскими поясами.

Вакантным оказался и тот, за который отвечает Международная боксерская федерация, согласившаяся с тем, что не терпевший поражений Силягин вполне достоин за него биться. Правда, биться придется в статусе аутсайдера.

Важный нюанс: IBF, выбирая претендентов на освободившееся звание, в одном из них совершенно не сомневалась.

И это не российский, а кубинский боксер, который несколько лет назад стал клиентом базирующейся в Квебеке промоутерской компании Eye of the Tiger. Она, собственно, и устраивает апрельский турнир.

Почему Ослейса Иглесиаса так уважают, понятно. Его профессиональный послужной список довольно короткий — всего 14 боев. Но во всех одержаны победы, а главное, 13 из них были досрочными (единственным, кому удалось достоять до финального гонга, оказался в 2022 году матерый Айзек Чилемба). 93-процентная доля нокаутов — это для суперсреднего веса явление.

Причем нельзя сказать, будто бы Иглесиасу доставались исключительно податливые оппоненты. Крепких, с богатым опытом среди них было достаточно, в их числе россияне Евгений Шведенко и Владимир Шишкин. Но никто не сумел понять, как избегать коротких ударов основной рукой кубинского левши и его апперкотов правой, которыми он всегда готов огорошить того, кто думает, что с этой-то стороны смертельной опасности ждать нельзя.

О репутации Ослейса Иглесиаса идеально рассказывают не столько его высокие позиции в разных независимых классификациях сильнейших средневесов (в классификации BoxRec он седьмой, на пять строчек выше Павла Силягина), сколько другой факт. В боксе есть такие боксеры, с которыми суперзвезды жутко не хотят пересекаться. Они не слишком популярные, узнаваемые, то есть кучу денег на поединках с ними на заработаешь, зато от них исходит реальная угроза.

Про Ослейса Иглесиаса известно, что он едва ли не лидер по количеству услышанных отмазок от знаменитостей, ни за что не желавших связаться с кубинским панчером.

В списке тех, кому предлагали драться с ним за вакантный пояс,— прекрасно знакомые публике британцы Хамаз Шираз, Трой Уильямсон, мексиканец Хайме Мунгия. В нем же и сам Сауль Альварес. Никому идея не понравилась. Шансом попробовать раскусить нокаутера воспользовался только российский боксер, являющийся в смысле подхода к боям полной противоположностью Иглесиасу.

Алексей Доспехов