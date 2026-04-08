Свердловский Сабантуй пройдет 31 мая на территории Сысертского округа

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о проведении национально-культурного праздника «Сабантуй-2026», сообщили в департаменте информационной политики региона. Он пройдет 31 мая в селе Кадниково Сысертского округа.

«2026 год объявлен Годом единства народов России по инициативе президента Владимира Путина. Сабантуй станет примером дружбы народов, населяющих Урал. В регионе запланировано около 40 мероприятий, основную площадку посетят порядка 30 тысяч гостей» — отметил глава региона.

В программе праздника выступления творческих коллективов из Татарстана и Башкортостана, а также свердловских городов, более 25 национальных подворий, выставка-ярмарка народных промыслов и дегустации татарских и башкирских блюд. Гостей ждут традиционные забавы: скачки, армрестлинг, перетягивание каната, бег в мешках и лазание на столб.

Сабантуй — один из традиционных праздников тюркских народов, означающий окончание весенних полевых работ. В Свердловской области его традиционно отмечают не только татары и башкиры, но и представители всех народов, живущих на Среднем Урале. На нем гостям предлагается ближе познакомиться с традициями и особенностями народов: поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать национальные блюда.

Сабантуй в Свердловской области проводится уже 12-й раз. В прошлом году праздник также проходил в селе Кадниково.

