В Великом Новгороде осудили студента за продажу порно с собой в главной роли

Новгородский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 24-летнего студента, которого признали виновным в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Следствие установило, что в марте 2024 года он создал личный платный канал в одном из мессенджеров, который наполнял порнографическим контентом с участием себя и других лиц, которые не знали про съемки. По признанию обвиняемого, столь сомнительной деятельностью он занялся из-за нехватки доходов от репетиторства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Великом Новгороде студента осудили на три года условно за создание и распространение порнографии

В Великом Новгороде студента осудили на три года условно за создание и распространение порнографии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Порнографию молодой человек снимал в Великом Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. На его канал было подписано 13 тысяч пользователей, рассказали в УМВД по Новгородской области.

Во время обысков у обвиняемого конфисковали компьютерную технику и 775 800 рублей, которые он заработал в результате продажи незаконного контента.

Студента также приговорили к испытательному сроку в четыре года. Суд лишил его на четыре года права администрировать сайты, форумы, группы и чаты в интернете. Приговор в законную силу не вступил.

Матвей Николаев