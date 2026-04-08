Генсек ЛАГ призвал США остановить ливанскую кампанию Израиля

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт призвал включить в процесс иранского урегулирования Ливан и остановить израильскую военную кампанию. Соответствующее заявление генсек ЛАГ опубликовал в Х.

Ахмед Абу аль-Гейт приветствовал соглашение между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня и назвал его «шагом в правильном направлении». Он подчеркнул, что «включение Ливана в соглашение является естественным и логичным».

«На этом основании Лига арабских государств призывает США обеспечить выполнение этого требования Израилем, который продолжает свою агрессивную кампанию против Ливана, не принимая во внимание достигнутое соглашение», — указано в заявлении.

Ахмед Абу аль-Гейт отдельно указал на необходимость немедленного прекращения иранских атак на арабские государства, открытия Ормузского пролива и обеспечения поставок энергоносителей. Любые будущие договоренности между США и Ираном должны уважать суверенитет и защищать интересы безопасности государств Персидского залива, подчеркнул генсек ЛАГ.

7 апреля Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. Он заверил, что стороны продвинулись в мирном урегулировании и в течение этих двух недель мирное соглашение может быть окончательно оформлено. Израиль также заявил, что приостановит удары по Ирану. В то же время боевые действия против группировки «Хезболла» в Ливане ЦАХАЛ останавливать отказался.