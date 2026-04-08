Онлайн новояз

Россия обогнала Северную Корею и заняла предпоследнее место в рейтинге свободного интернета. Соответствующий регулярно обновляемый индекс опубликовали аналитики платформы Cloudwards. Методология подсчета простая. Есть четыре критерия: доступность торрентов, социальных сетей и онлайн пространства для политических и гражданских высказываний, контента для взрослых, а также работа инструментов обхода ограничений. Ни по одному из них Россия не получила статус «полностью свободной».

По числу баллов мы оказались на одном уровне с Пакистаном, Ираном и Китаем, у всех по 4 балла. Лидерами рейтинга свободного интернета стали страны, набравшие по 92 балла: Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и еще восемь государств.

К середине января Роскомнадзор ограничил работу 439 сервисов обхода ограничений, что на 70% больше, чем в октябре 2025-го. Но это лишь часть картины. По данным «Ведомостей», в прошлом году по требованию РКН было удалено на 59% больше запрещенных материалов, чем в 2024-м. Доступ ограничили примерно к 1,3 млн единиц контента.

Следующий шаг чиновников уже анонсирован. Роскомнадзор намерен развернуть систему фильтрации трафика на основе машинного обучения. Ограничивать свободу в интернете — удовольствие затратное. По информации RTVI, стоимость проекта составит около 2,27 млрд руб.

По данным Forbes, новая система фильтрации будет искать запрещенный контент не по адресам сайтов, а по словам, выражениям и другим признакам и блокировать не только сами ресурсы, но и тех, кто их скопировал или процитировал. ИИ цензор также должен научиться распознавать VPN-сервисы в зашифрованном трафике. Похоже, 4 балла из 100 — это все еще слишком много. Стать лидером антирейтинга — вот достижение.

Александр Леви