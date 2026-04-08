Выручка «МГКЛ» по итогам 2025 года выросла в 3,7 раза

Группы «МГКЛ» опубликовала аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Консолидированная выручка достигла 32 млрд руб., увеличившись в 3,7 раза год к году. Наибольший вклад внесли продажи драгоценных металлов (рост в 4 раза), а также совокупная выручка ломбардного направления и ресейла (рост в 3 раза).

EBITDA составила 2,3 млрд рублей (+94%), при этом совокупная доля ломбардного направления и ресейла в EBITDA достигла 90%. Чистая прибыль выросла на 84%, до 724 млн руб. На 79% этот показатель был обеспечен прибылью от деятельности ломбардов и ресейла.

Гендиректор «МГКЛ» Алексей Лазутин отметил, что компания сохранила динамику рекордного роста за счет наращивания объемов и запуска крупных проектов, расширив каналы продаж на биржевых площадках. Число инвесторов за год удвоилось до 60 тыс., а рентабельность капитала выросла с 37,3% до 39,1%. По словам господина Лазутина, парадигма развития на текущий год остается прежней: развитие текущих направлений и запуск новых.