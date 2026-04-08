Председатель ЗСК принял участие в коллегии Контрольно-счетной палаты края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко принял участие в заседании коллегии Контрольно-счетной палаты региона, которое провел ее глава Сергей Усенко. В обсуждении также участвовал первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Алексей Титов. Основной темой заседания стали итоги работы ведомства за 2025 год по ряду направлений; полный отчет планируется представить на одной из ближайших сессий краевого парламента.

Как отметил Сергей Усенко, в отчетном периоде палата осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с утвержденным планом, сформированным в том числе с учетом предложений депутатского корпуса. По его словам, в 2025 году было проверено около 2,7 тыс. объектов, по итогам которых сформулировано 863 рекомендации, из них 680 реализованы. Существенным результатом взаимодействия с парламентом он назвал снижение объема выявленных нарушений: прежде всего в сфере бухгалтерского и бюджетного учета их показатель сократился почти втрое — с 19 млрд до 6 млрд руб., что повлияло и на общий объем нарушений, уменьшившийся с 24,6 млрд до 7,4 млрд руб.

Глава КСП добавил, что экономический эффект от работы ведомства, рассчитанный по методике Счетной палаты РФ, превысил 9,2 млрд руб., при этом в бюджет возвращено более 547 млн руб., а предотвращенные нарушения и недостатки оценены в сумму свыше 18 млрд руб. Отдельно он подчеркнул, что краевая палата с 2019 года ведет профилактику нарушений в сфере закупок, оставаясь единственным органом внешнего финансового контроля в стране с подобной практикой.

Аудиторы КСП представили доклады по ключевым направлениям, включая оценку мер социальной поддержки семей с детьми, контроль ввода объектов в эксплуатацию и связанных с этим рисков, анализ эффективности бюджетных расходов в различных отраслях, а также мониторинг затрат в сфере ЖКХ и ТЭК и исполнения краевого бюджета.

Юрий Бурлачко, подводя итоги обсуждения, отметил значительный объем проделанной работы и акцентировал внимание на приоритетности социальной сферы. Он также обозначил задачи на перспективу, указав на необходимость усиления взаимодействия между парламентом и Контрольно-счетной палатой в части наращивания доходной базы бюджета. По его словам, в условиях бюджетной оптимизации ключевыми направлениями становятся поиск внутренних резервов, повышение эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, а также совершенствование механизмов администрирования доходов.

Отдельно председатель ЗСК подчеркнул важность строгого контроля за эффективностью бюджетных расходов, отметив, что главным критерием работы органов власти должно стать достижение конкретных результатов при реализации национальных и региональных проектов. В завершение мероприятия Юрий Бурлачко вручил награды сотрудникам Контрольно-счетной палаты, отличившимся по итогам года.

Вячеслав Рыжков