Житель Краснодара осужден за растление трех несовершеннолетних девочек

В Краснодаре 56-летний местный житель признан виновным в растлении трех несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие и суд установили, что в августе 2024 года фигурант, находясь в станице Елизаветинской, изнасиловал трех несовершеннолетних девочек.

На период расследования уголовного дела мужчина находился под стражей. Сейчас он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также краснодарца лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 13 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина