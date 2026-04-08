Продажи новостроек в Петербурге выросли на 5% в начале 2026 года

В первом квартале 2026 года продажи жилья в новостройках Санкт-Петербурга и пригородов увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за три месяца было реализовано 14,8 тысяч квартир.

В Петербурге продажи квартир в новостройках выросли в начале 2026 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге продажи квартир в новостройках выросли в начале 2026 года

После резкого роста спроса в январе, вызванного ожиданием изменений условий семейной ипотеки с 1 февраля, рынок перешел к более стабильной динамике, отмечают аналитики. В феврале и марте ежемесячный объем сделок держался на уровне около 4,3 тысяч.

Генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин подчеркнул, что ключевую роль в поддержании спроса играют различные финансовые инструменты — рассрочки, траншевая ипотека и программы со сниженной нагрузкой на период строительства. Ожидается, что эти механизмы продолжат поддерживать рынок и во втором квартале.

По состоянию на конец марта средняя стоимость квадратного метра в сегменте масс-маркет в Петербурге достигла 290 тыс. рублей, в пригородах — 173 тысяч рублей.

