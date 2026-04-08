FT: «длинный ковид» стоит странам ОЭСР до $135 млрд в год

Экономический ущерб от так называемого длинного ковида стоит государствам—членам Организации экономического сотрудничества и развития от 0,1% до 0,2% ВВП, или в общей сложности до $135 млрд в год. Такая ситуация сохранится как минимум еще десять лет. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на данные исследования самой ОЭСР, опубликованного в среду.

Потери от болезни в первую очередь являются следствием снижения работоспособности и вовлеченности в трудовой процесс.

«Длинный ковид» врачами определяется как совокупность симптомов, возникающих у больных ковидом после острой стадии. Они могут сохраняться долгие месяцы в виде непрерывного, рецидивирующего и ремиттирующего или прогрессирующего заболевания. Главными его симптомами называют проблемы с дыханием, усталость и снижение когнитивных функций («туман в голове»). По данным ученых, в одних США заболевание коснулось как минимум 18 млн человек.

Исследование стало первым серьезным изучением влияния, которое оказывает болезнь на экономику стран мира.

Николай Зубов